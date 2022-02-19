 إيطاليا تعتقل مصريا للاشتباه بتورطه في تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط - بوابة الشروق
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إيطاليا تعتقل مصريا للاشتباه بتورطه في تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط

مهاجرين
مهاجرين
وكالات:
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 5:36 م | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 5:36 م




ألقت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، القبض على مصري يشتبه في قيامه بتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، ​​وذلك على خلفية تحقيق في رحلة هجرة غير شرعية أودت بحياة 7 أشخاص.

والمشتبه به متهم بتنظيم عبور خطير بواسطة قارب يقل 287 شخصا من ليبيا، كان معظمهم يعانون من البرد عندما أنقذهم خفر السواحل في 25 يناير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الشرطة في مدينة أجريجينتو بصقلية في بيان لها، إن "مصيبة القارب المكتظ البالغ طوله 16 مترا انتهت بوفاة سبعة مواطنين من بنجلاديش بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم نتيجة الظروف غير الإنسانية للرحلة".

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به البالغ من العمر 38 عاما، والذي تم التعرف عليه من خلال إفادات شهود الناجين، حكم عليه بالفعل بارتكاب جريمة تهريب أشخاص في صقلية عام 2011، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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