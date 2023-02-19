البنا حكمًا لمواجهة أسوان والأهلي

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة أسوان والأهلي في الجولة الـ19 للدوري والمقرر لها الثالثة من عصر الثلاثاء على ستاد أسوان.

وسيكون محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه كلًا من أحمد حسام وأحمد نوفل والحكم الرابع إبراهيم محجوب.

وسيكون على تقنية الفيديو محمد صباحي ويعاونه عمر فتحي.

ويعود الأهلي للمنافسات المحلية بعد إنتهاء الفريق من خوض منافسات كأس العالم للاندية وأحتلاله المركز الرابع وخوض مباراة الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني والتي خسرها الفريق بهدف دون مقابل.