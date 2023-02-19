حركة المسافرين عبر مطار هونج كونج زادت في يناير الماضي

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ارتفع عدد المسافرين عبر مطار هونج كونج الشهر الماضي، مع تخفيف قيود السفر المرتبطة بالجائحة وإعادة فتح الصين الحدود لأول مرة منذ بدء الجائحة.

وأعلن بيان صحفي أصدرته سلطات مطار هونج كونج الدولي، عن أن عدد الركاب عبر المطار بلغ 2.1 مليون مسافر في يناير الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن البيان، أن أبرز الزيادات في عدد المسافرين كانت من وإلى جنوب شرق آسيا واليابان.

وأضاف البيان، أن خطوة الصين بإعادة فتح الحدود مع هونج كونج، وزيادة الطلب على السفر لقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة، أسهما في زيادة حركة المسافرين.

وتحرص هونج كونج على استعادة مكانتها كمركز مالي عالمي وكبوابة للصين، التي تعد أكبر مصدر للسياحة وأكبر شريك تجاري، منذ أن تلقى اقتصادها ضربة قوية بسبب طول فترة الإغلاق بسبب الجائحة.

وتقوم هونج كونج بتسريع إلغاء القيود المرتبطة بالجائحة منذ إلغاء الصين سياسة "صفر-كوفيد" الخاصة بها، وعادت الأمور فعليا إلى وضعها الطبيعي باستثناء إلزامية ارتداء الكمامات.

وفي وقت سابق من فبراير الجاري، ألغت هونج كونج متطلبات الخضوع لاختبارات وفتحت جميع نقاط التفتيش الحدودية.