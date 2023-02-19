شركة روستيخ الروسية لتصنيع الأسلحة تعلن زيادة إنتاجها من صواريخ كينجال الفرط صوتية

أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية المتخصصة في مجال تصنيع الأسلحة، عن توسيع حجم إنتاجها التسلسلي للصواريخ الحديثة "كينجال" الفرط صوتي .

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن مدير عام شركة "روستيخ" سيرجي تشيميزوف اليوم السبت القول، إن هذا النوع من الصواريخ فرط الصوتية كان معروضا في السوق لفترة طويلة، لكن مع زيادة الطلب عليها في الوقت الحالي، قررنا زيادة (حجم الإنتاج)".

جدير بالذكر أن "كينجال" ويعني الخنجر هو أحدث مجمع روسي للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ومحمولة للإطلاق بواسطة المقاتلات "ميج-31" الاعتراضية المجهزة خصيصا لهذا الغرض، كما أن صاروخ "كينجال" مزود برادار منخفض وقدرة عالية على المناورة وهو مصمم لتدمير الأهداف البرية والبحرية.