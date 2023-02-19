 خالد الجندي: تتلمذت على يد إعلاميين كبار.. وخيري رمضان أول من اكتشفني - بوابة الشروق
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خالد الجندي: تتلمذت على يد إعلاميين كبار.. وخيري رمضان أول من اكتشفني

هديل هلال
نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 5:24 م | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 5:24 م

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه بدأ مسيرة التقديم التليفزيوني في مدارس إعلامية كبيرة، مشيرًا إلى أن الإعلامي خيري رمضان أول من اكتشفه.

وأضاف، خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد: «من اكتشفني الإعلامي الشهير المحترم خيري رمضان -جزاه الله كل خير- وقدمني في حلقة للحديث عن المولد النبوي في برنامج بقناة أوربت».

وأشار إلى أن خيري رمضان كان يعمل حينها بجريدة الأهرام، مضيفًا: «كان يعمل على فقرة صحفية عن المولد النبوي منذ نحو 35 عامًا، واستعان بي كشاب قادر على الحديث عن تلك المناسبة، وتم أول لقاء لي مع الإعلامي عمرو أديب».

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه تتلمذ على يد الإعلاميين الكبار، وتعلم منهم معنى كلمة «الإعلام»، قائلًا إن «الاهتمام بالتفاصيل» أبرز ما تعلمه من مسيرته المهنية.


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