أعلنت إدارة الكرنفال في مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا، عن تسيير عربة احتفال للأشخاص ذوي الإعاقة في كرنفال المدينة، وذلك لأول مرة في مدينة ألمانية.



وقال بيرند فايت الرئيس التنفيذي لجمعية الكرنفال المسؤولة في كوبلنتس: "يسعدنا أننا تمكنا من تنفيذ هذا المشروع الخاص بمساعدة رعاة والعديد من المعاونين المتطوعين".



وتسع العربة التي تحمل رسومات جرافيتي ملونة لفنان من كوبلنتس على واجهتها الخارجية، لعشرة أماكن لأشخاص معاقين بالإضافة إلى عدد مماثل من المرافقين، ومن بين هذه الأماكن، مكانان تم حجزهما لمستخدمي الكراسي المتحركة.



وهناك منحدر كهربائي لنقل المعاقين إلى داخل العربة، التي تضم أيضا مرحاضا مجهزا لذوي الإعاقة.



وتولت مالو دراير رئيسة حكومة ولاية راينلاند بفالتس (التي تقع بها كوبلنتس) رعاية المشروع ودشنت العربة في مطلع الأسبوع الماضي، وذلك قبل أن تنطلق في أولى رحلاتها غدا الاثنين.



وقالت دراير إن "العربة تتيح لذوي الإعاقة المشاركة بفعالية في كرنفال كوبلنتس، وبالتالي فهي مثال رائع للدمج الحي والمشاركة".