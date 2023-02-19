وزير الدفاع التركي: 10 آلاف و633 سوريا عادوا إلى بلادهم طواعية بعد الزلزال

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن 10 آلاف و633 مواطنًا سوريًا، عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال.

وأفاد أكار في تصريحات له، اليوم الأحد، بأن مزاعم «تدفق اللاجئين» من الحدود بعد الزلزال لا تعكس الحقيقة، وذلك بحسب ما نشرته جريدة «الصباح» التركية.

وأضاف: «بعض أعشاش الفتن قدموا مزاعم عن تدفق طالبي اللجوء عبر الحدود، وقد ثبت عدم صحة هذه المزاعم على الإطلاق. ولا يوجد ممر لبلدنا إلا عبر البوابة الحدودية».

وبحسب الوزير، فإن الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي حول التدفق المزعوم للاجئين إلى تركيا بعد الزلزال، ينشرها أولئك الذين «يحرضون على التمرد».

وأجرى أكار مع رئيس الأركان العامة الجنرال يسار جولر، عمليات تفتيش برية وجوية على الخط الحدودي، وفتشوا النقاط الحدودية عند نقطة الصفر.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الهجرة التركية بأن 3.5 مليون سوري يعيشون في تركيا، وفي عام 2022 عاد ما يقرب من 59 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا.