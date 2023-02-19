 مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات يعقد اجتماعه الـ54 في القاهرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات يعقد اجتماعه الـ54 في القاهرة


نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 11:24 ص | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 11:24 ص

عقد مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، اجتماعه الـ54 في القاهرة.

وترأس الاجتماع، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة علي مهنا، بمشاركة رئيس مجلس الأمناء ممدوح العبادي، وجرى دراسة وتقييم وضع المؤسسة.

وناقش أعضاء المجلس، فعاليات ونشاطات المؤسسة، وتطوير برامج عملها، بما في ذلك أعمال اللجان الخاصة بالمؤسسة والمتحف، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتمدت التقارير الإدارية والمالية النهائية التي سيقدمها مجلس الإدارة للاجتماع الرابع عشر لمجلس الأمناء، الذي يعقد يوم غد الأحد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.


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