اضطر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى قطع تصريح كان يدلي به لصحفيين أمس السبت في ماليزيا ويقدم لهم فيه ملخصا عن رحلته في جنوب شرق آسيا، والوقوف على مسافة آمنة وذلك بناء على طلب من حراس الغابة التي كان يزورها شتاينماير.

جاء ذلك بعدما اتجه إنسان الغاب ادوين، أحد أضخم حيوانات إنسان الغاب في محطة تكاثر لهذا النوع من الحيوانات، نحو شتاينماير.

وفي أعقاب ذلك، قال شتاينماير بهدوء عن اللقاء مع إنسان الغاب: "لم يحدث لي كما أنني لم أستطع إخفاء دهشتي لأن هذه هي أول مرة أقابل فيها هذا النوع رغم أنه من المفترض أن المادة الوراثية قريبة للغاية مع مادتنا".

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأنه لم يكن هناك خطر في اللقاء، وقال ضاحكا: "لكن هؤلاء الذين هم على دراية أفضل بالحيوانات وسلوكها نصحوا بعدم البحث عن مواجهة".

واطلع شتاينماير وزوجته إيلكه بودنبندر في وقت سابق على الحيوانات وهي تتناول طعامها حيث تستمتع هذه الحيوانات بأكل الموز والبابايا والأناناس.

وتوجه شتاينماير، أمس إلى جزيرة بورنيو في ختام زيارته الرسمية لماليزيا التي استغرقت ثلاثة أيام.

وزار شتاينماير وزوجته الحديقة الوطنية في ولاية ساراواك حيث تلقيا خلال جولة في الغابة المطيرة شرحا عن التنوع البيولوجي هناك والتهديد الذي يواجهه والحماية المتوافرة له.

وتوجه شتاينماير وزوجته ذهابا وعودة على متن قوارب خفر سواحل ساراواك.

وقبل إقلاعهما عائدين إلى برلين، زار شتاينماير وزوجته محطة تكاثر إنسان الغاب التي يقوم فيها مركز محمية سيمنجوه للحياة البرية بإعادة تجهيز الحيوانات التي تعرضت للإصابة أو تم تحريرها من الأسر لإعادة توطينها.