حلَّ يحيى نادي، ابن محافظة المنوفية، والفائز بلقب منشد الشارقة، ضيفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، ليتحدث عن رحلته التي بدأت مع المسابقة منذ 5 سنوات، وانتهت بفوزه بجائزتها.

أوضح نادي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، أن هذه المسابقة كانت بمثابة حلم لديه، ولأسرته كذلك، مشيرا إلى أنه قدّم فيها 5 مرات، ولم يوفّق إلا في المرة الأخيرة، قائلا: "المسابقة دي كانت حلم بالنسبة لي، وحلم لأخويا الأكبر بهاء الدين نادي، وحلم لأي منشد في العالم، أنا قدمت فيها 5 مرات وقلت مش هيأس هروح يعني هروح".

تابع: "المفارقة العجيبة إن المسابقة من سن 20 لـ 28 سنة.. السنة اللي فاتت كان عندي 28 سنة فمش هقدم تاني.. السنة دي خلوها من 20 لـ 35 سنة.. أنا قلت دي إشارة من ربنا عشان يكرمني وأكسب.. كنت كتبت كتابي ومحدد ميعاد جوازي، لما كلموني أجّلت وسافرت".

وعن تعامله مع الفنان الكبير لطفي بوشناق عضو لجنة تحكيم المسابقة، أشار "نادي" إلى أن لطفي بوشناق قامة كبيرة واستفاد من نصائحه، ففي الحلقة الأولى ذكر عدة ملاحظات على الأداء، فالتزم بها في الحلقتين التاليتين وتحسّن الأداء بالفعل، قائلا: "أستاذ لطفي قامة كبيرة للغاية بس بصراحة كنت بقلق منه، وسمعت نصايحه في الحلقات تباعا، وفي إحدى الحلقات أشار لي إني أبعد المايك عند نطق جملة معينة فظهرت بشكل صحيح".

وبسؤاله عن بداياته، قال يحيى نادي إنه بدأ الإنشاد الديني في سن 8 سنوات، على يد شقيقه الأكبر، ووالده كذلك، الذي يعمل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن الأسرة دعمته دوما، وظل يشارك في مسابقات الإنشاد بالمدارس، وفي الجامعة شارك في مسابقة إبداع التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وحاليا لديه فرقة إنشاد بالتعاون مع شقيقه الأكبر.