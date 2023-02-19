وكيل رياضة شمال سيناء يتفقد مضمار نادي الهجن غرب العريش

تفقد إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، مضمار نادي الهجن في الكيلو 17 غرب العريش؛ لإقامة مسابقات وسباقات دولية للهجن، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال.

وأكد "عبد الوهاب"، أن إقامة المضمار يهدف لتطوير هذا النمط الجديد من السياحة لجذب السائحين من دول الخليج، وذلك باعتبار أن رياضة سباقات الهجن من الرياضات المفضلة لدى شعوب تلك الدول.

وشدد على رفع تقارير بالزيارة، ومطالب النادي إلى محافظ شمال سيناء، تمهيدًا لبدء مزاولة وعودة النشاط لنادي الهجن.

رافق وكيل وزارة الشباب والرياضة، خلال الجولة، العميد مصطفى محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمد راضون ووكيل وزارة الإسكان، وصلاح الشريف عضو مجلس الإدارة، والمشرف العام، وعدد من مهندسي هيئة الطرق، ومجلس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية.