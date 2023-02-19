الهلال الأحمر الدولي: نطالب بتمويل سريع غير مشروط لمعالجة آثار كارثة الزلزال

قال حسام فيصل، المتحدث باسم الهلال والصليب الأحمر الدولي، إن الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر زاد حجم التمويل المطلوب لعمليات الاستجابة لكارثة الزلزال في تركيا وسوريا إلى 650 مليون فرنك سويسري، لافتًا إلى فرق الهلال الأحمر تعمل مع نظيرتها التركية والسورية، بتلبية الاحتياجات المتزايدة في الميدان.



وأضاف «فيصل» في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أن هناك فرقًا على الأرض في سوريا؛ لتقيم الوضع والأولويات والبدء في عمليات الدعم، والاستجابة التي بدأت من الـ10 دقائق الأولى للكارثة، من خلال فرق الصحة والإسعاف والطوارئ.



وأوضح أن الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر يملك الأدوات التقنية والبشرية، لكن نقص التمويل يحد بشكل كبير من حجم الأعمال التي يتم القيام بها على الأرض حتى الآن، منوها أن حجم التمويل المتوفر لا يلاقي حجم الاحتياجات.



وناشد جميع الجهات والحكومات المانحة، تحييد العمل الإنساني، ووضع الاعتبارات السياسية جانبًا، والتركيز على أولوية الاحتياجات الإنسانية، منوهًا أن الوضع في سوريا على الأرض مُعقد، مما زاد الأعباء والتحديات.



وأكمل: «ما نطلبه هو التمويل السريع غير المشروط أو مُقيد زمنيًا بفترات قصيرة، ونطالب بأن يكون التمويل على المدى الطويل، وأن نداء الطوارئ الذي أطلقناه يستمر لسنتين، لمعالجة آثار الزلزال وننظر إلى ما بعدهما، وكيف سنساعد هذه المجتمعات في أن تكون أكثر استعدادًا لأي كارثة في المستقبل».



