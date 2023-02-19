قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد شعبة الدواجن، إن قرار إعفاء المزارع من الضريبة العقارية المقدرة بـ (5.5) مليون جنيه سنويا؛ خطوة إيجابية - ولكنها لن تؤثر بصورة كبيرة على انخفاض تكلفة الإنتاج- معقبا: «سيتراوح انخفاض طبق البيض من 40 إلى 45 قرشا.. وكيلو الدواجن من 35 الى40 قرشا».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن صناعة الدواجن تمر بمرحلة صعبة جراء أزمة نقص الأعلاف، مؤكدا أن تراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة؛ لن يحدث إلا من خلال إتاحة توفير الأعلاف بكميات مناسبة، وعودة المربيين إلى الإنتاج مرة أخرى.

وحذر من استمرار تواصل ارتفاع أسعار الدواجن والبيض؛ حال بقاء الأزمة الحالية من نقص الأعلاف وعدم توفرها بكميات مناسبة، مؤكدا أن اتجاه الدولة نحو استيراد الدواجن المجمدة من الخارج؛ خطوة سلبية في طريق الحفاظ على المنتج المحلي والأيدي العاملة متابعا: «الاستيراد لن يبني أوطان.. وأتمنى أن تكون الكميات قليلة حتى لا تؤثر على الصناعة».

ولفت إلى أن تداعيات الشهور الماضية من أزمة نقص خامات الأعلاف؛ أثرت بالسلب على خروج قطاع كبير من التسمين، مشددا على ضرورة تشجيع المربين على العودة إلى الصناعة مرة أخرى معقبا: «الأسعار لن تنخفض إلا بتوفر الأعلاف واستدامتها».

وأكد أن الإفراجات الجمركية عن كميات الأعلاف؛ لا تتناسب مع احتياجات السوق، لافتا إلى وصول سعر طن الذرة إلى مستوى قياسي بلغ (16) ألف جنيه، والفول الصويا إلى (31) ألف جنيه، مؤكدا أن الزيادات في تكلفة الإنتاج يتحملها المستهلك.