 كوريا الجنوبية تسجل أقل من 11 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 11 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة


نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 9:06 ص | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 9:06 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل حصيلة يتم تسجيلها خلال يوم أحد في 33 أسبوعا، وسط اتجاه هبوطي للإصابات بالفيروس في البلاد.

وسجلت البلاد 10 آلاف و 274 إصابة جديدة، بما في ذلك 23 إصابة من الخارج، ليصل الإجمالي إلى 30 مليونا و429 آلاف و571 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 12 وفاة، لتصل الحصيلة إلى 33 ألفا و856 وفاة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 205 حالات، في تراجع بثماني حالات عن اليوم السابق.


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