صندوق تحيا مصر: تلقينا تبرعات لدعم سوريا بعد الزلزال

ثمن محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، الدور المحوري للمجتمع المدني في مواجهة الأزمات، مؤكدًا أن الصندوق منوط به مساعدة منظمات المجتمع المدني في الأزمات العالمية والمحلية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، السبت، أن الصندوق يحاول مواجهة التداعيات خارج الحدود المصرية ودعمها، موضحًا أنه منذ بداية أزمة سوريا عقب الزلزال المدمر هناك اهتمامًا كبيرًا بإغاثة السوريين المتضررين.



وأكد أن تم تخصيص حساب للتبرعات من خلال صندوق تحيا مصر لإغاثة السوريين، مشيرًا إلى أن الجالية السورية في مصر قدمت مساهمات نقدية لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا.



وأكد أن المساهمات والتبرعات تتوالى من خلال الصفحة الرسمية للصندوق من خلال المصريين في الخارج.



وأشار إلى أن يتم التبرع من خلال الخط الساخن 15118، لافتًا إلى أن يتم التبرع أيضًا من خلال رقم حساب صندوق تحيا مصر وهو 037 037 لإغاثة سوريا .