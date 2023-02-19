تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تفتتح اليوم الأحد منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تُقام في مصر بإقامة مباراتين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى، كما أيضا افتتاحية منافسات الجولة الـ19 من الدوري الممتاز.

كما تستكمل اليوم منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني والجولة الـ23 من الدوري الإيطالي والجولة الـ21 من الدوري الألماني والجولة الـ24 من الدوري الفرنسي، وختام منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، وإقامة مباراتين بالدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وتقدم بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

كأس الأمم الإفريقية للشباب

مصر × موزمبيق الساعة الرابعة عصرا على قناة ON Time Sports1

السنغال × نيجيريا الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports1

الدوري الممتاز

البنك الأهلي × سموحة الساعة السادسة مساء على قناة ON Time Sports2

الكونفدرالية الإفريقية

فيوتشر × بيراميدز الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4

دوري أبطال آسيا

الدحيل القطري × الريان القطري الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports AFC HD

الشباب السعودي × ناساف كارشي الأوزبكستاني الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports AFC HD

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد × ليستر سيتي الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام هوتسبير × وست هام يونايتد الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

إلتشي × إسبانيول الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو × إشبيلية الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد × أتلتيك بلباو الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة × قادش الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

أتالانتا × ليتشي الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا × لاتسيو الساعة الرابعة عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا × إمبولي الساعة الرابعة عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

سبيزيا × يوفنتوس الساعة السابعة مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما × هيلاس فيرونا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

يونيون برلين × شالكه الساعة الرابعة والنصف عصرا

بروسيا دورتموند × هيرتا برلين الساعة السادسة والنصف مساء على قناة

باير ليفركوزن × ماينز الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × ليل الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ستاد بريست × موناكو الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 2

لانس × نانت الساعة السادسة وخمس دقائق مساء على قناة beIN Sports HD 2

تولوز × مارسيليا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 2