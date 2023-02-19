برلمانيون أوكرانيون يعتزمون مقاطعة اجتماع منظمة الأمن والتعاون المقرر في فيينا

يعتزم نواب بالبرلمان الأوكراني مقاطعة الاجتماع المقرر في الأسبوع المقبل، لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمقرر انعقاده في فيينا بسبب مشاركة نواب روس، حسبما قال ممثل أوكراني اليوم الأحد.



وقالت يفهينيا كرافتشوك، رئيسة حزب خادم الشعب الذي ينتمي إليه الرئيس فلوديمير زيلينسكي للتلفزيون الأوكراني: "لن نشارك في الفعاليات الرسمية للجمعية البرلمانية، لن نشارك في أي فعالية".



وذكرت كرافتشوك، أنها مع ذلك ستسافر هي والنواب إلى فيينا للمشاركة في الاجتماعات المقررة يومي الخميس والجمعة، لإجراء محادثات مع شركاء أوكرانيا بشأن كيفية تجاوز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذه الأزمة الراهنة.



وتعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تأسست عام 1995، أكبر منظمة أمنية في أوروبا.



وقد توقف عمل المنظمة منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير العام الماضي.



وحاول نواب من 20 دولة من الدول الأعضاء في وقت سابق إقناع النمسا برفض منح تأشيرات للوفد الروسي.