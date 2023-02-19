الشرطة الألمانية تتدخل في أعمال شغب تخللت مسيرات كرنفال في غرب ألمانيا

تدخلت الشرطة الألمانية مرات عديدة أمس السبت، في أعمال شغب واضطرابات تخللت مسيرات كرنفال في ولاية شمال الراين ويستفاليا غرب ألمانيا.

وتوجهت الشرطة بقوة كبيرة مساء أمس، إلى أحد احتفالات الكرنفال في مدينة ميندن لأن الكثير من الناس اندفعوا إلى إحدى خيام الاحتفال في وقت واحد.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة أشخاص تلقوا العلاج بعد أن حدثت لهم مشاكل في الدورة الدموية.

وتعرضت امرأة لتحرش جنسي أثناء وقوفها في طابور الانتظار، وطردت الشرطة الشخص المتحرش من المكان، وذكرت الشرطة أن الواقعة حدثت عندما كان يقف نحو 1000 شخص أمام الخيمة انتظارا للسماح لهم بالدخول، وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الخيمة كانت ممتلئة في تلك الأثناء بنحو 1000 شخص آخر داخلها.

وتحفظت الشرطة على ما لا يقل عن 13 شخصا في موكبين للكرنفال في منطقة فيرزن أمس وذكرت الشرطة أن مثيري الشغب كانوا يخرجون باستمرار عن مسار الموكبين، وقبل انطلاق الموكبين قام رجل (37 عاما) بأعمال شغب ووجه إهانات لأفراد الشرطة وأبدى مقاومة لهم.

وأفادت الشرطة بأنها طردت نحو 30 شخصا، وحررت محاضر ضد أشخاص بتهمة إحداث إصابات بدنية وأضرار عينية، كما قام شخص مجهول في منطقة براخت برشق سيارة إطفاء بزجاجة وبصق على أفراد الشرطة.

وتوجهت الشرطة عدة مرات إلى منطقة لايشلينجن بسبب مشاجرات. ووقع شجار حاد في قاعة احتفال حيث تعرض شاب (20 عاما) لهجوم من جانب ثلاثة أشخاص.

وتحفظت الشرطة على رجل (47 عاما) وقالت الشرطة إنه كان مخمورا لدرجة كان من الممكن معها أن يرتكب جرائم أخرى. كما وقعت في وقت لاحق مشاجرات عديدة بين محتفلين بعضهم البعض وكذلك بين محتفلين وطاقم الأمن. وتحفظت الشرطة على رجل (36 عاما).

وبالإضافة إلى ذلك كان لدى الشرطة الكثير لتقوم به أيضا في معقلي الكرنفال في مدينتي دوسلدورف وكولونيا، غير أن متحدثة باسم الشرطة، قالت إن الوضع في المدينة القديمة في دوسلدورف لم يعد كما كان في عطلات أسبوعية أخرى "فقد كان هناك الكثير للقيام به لكنه لم يكن شيئا كبيرا"، وقد أدلت شرطة كولونيا بتصريحات مشابهة، وقالت إن الأمطار التي هطلت في المساء أدت إلى "هروب" المحتفلين في الكرنفال.