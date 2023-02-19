قائد قوات الناتو في أوروبا: مقاتلات إف-16 ستساعد أوكرانيا على الانتصار في الحرب ضد روسيا

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي، مقتنع بأن تزويد أوكرانيا بالتكنولوجيا العسكرية الغربية المتقدمة، ومنها الطائرات المقاتلة طراز إف-16 والطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى، يمكن أن يساعد كييف في السيطرة على الأجواء وتعزيز هجماتها ضد روسيا.

وسُئل كافولي، خلال إيجاز مغلق مع أكثر من 10 نواب أمريكيين أول أمس الجمعة، عما إذا كانت مقاتلات F-16 ستساعد أوكرانيا على الفوز في الحرب ضد روسيا.

وأجاب كافولي بـ"نعم"، بحسب خمسة أشخاص تحدثوا مع "بوليتيكو" بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وقال كافولي إن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ طويلة المدى للسماح لقواتها بضرب المواقع الروسية من أماكن بعيدة، مما سيساعد في تعطيل الآلة الحربية الروسية داخل أوكرانيا.

وقال كافولي، للنواب الأمريكيين في مؤتمر ميونخ للأمن، إن على الولايات المتحدة وحلفائها تزويد أوكرانيا بأحدث الأسلحة التي لديهم، ومنها الطائرات المتقدمة والطائرات المسيرة والصواريخ التي يصل مداها إلى أكثر من 62 ميلا "100 كيلومتر".

وقال كافولي إن هذه الأسلحة ستعزز وضع كييف لصد القوات الروسية.