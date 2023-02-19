أكد رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل المحتل، محمد بركة، أن العزلة أكثر شيء يؤرق إسرائيل، مشيرا إلى طرد المراقب الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي، داعيا لتكرار هذه الإجراءات ضد الإسرائيليين.



جاء خلال كلمته أمام ملتقى الحوار السادس الذي تنظمه مؤسسة ياسر عرفات بالتعاون مع السفارة الفلسطينية في القاهرة.



وقال بركة إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تشكل خطرًا إضافيًا على الشعب الفلسطيني، ولكنها في نفس الوقت فرصة، موضحاً أن هذا السفور ضد الشعب الفلسطيني يجب أن يستغل لتوحيد الصف ومواجهة الإسرائيليين.



وتابع أن القضية الفلسطينية تتطلب في المقام الأول حلها من الداخل بانهاء الانقسام، فالانتفاضة ليست ضد اسرائيل فقط.



وأشار إلى أن إسرائيل لا تشعر بأنه هناك ما يلح عليها للدخول في مفاوضات، لذا فإن المقاومة الشعبية الفلسطينية يجب أن تكون في المقدمة.



ونوه بخطورة تصويت الكنيست الإسرائيلي قبل أيام على ما يسمى بـ"قانون سحب الجنسية"، موضحا أنه يفتح الباب لتشريع عملية التهجير للفلسطينين.



كما أكد أن المعارضة المزعومة والمظاهرات داخل إسرائيل ما هي إلا محاولة لتبييض وجهها أمام العالم الغربي.



وينعقد الملتقى تحت عنوان "الحكومة الإسرائيلية والتحديات الجديدة"، ويدير الحوار الدكتور ممدوح العبادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات.



ويشارك في الحوار رئيس المجلس الوطنى الفلسطيني روحي فتوح، والمفكر والوزير الأردني الأسبق، سمير حباشنة، والدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية.



يشار إلى أن مؤسسة ياسر عرفات مستقلة وغير ربحية، تأسست عام 2007، من أجل المحافظة على تراث الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتخليد ذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة، والقيام بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.



ويضم مجلس أمناء المؤسسة شخصيات عامة ودبلوماسية وإعلامية من مختلف الدول العربية.