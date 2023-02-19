دراسة: مناعة عدوى كورونا تعادل مناعة تلقي اللقاح

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دار جدل لفترات طويلة خلال جائحة كورونا، حول أيهما أقوى؛ المناعة المكتسبة من عدوى كورونا أم المناعة المكتسبة من تلقي اللقاح المضاد للفيروس؟

لكن دراسة حديثة رجحت أن مناعة الإصابة بكورونا، تعادل تماما كل مميزات المناعة المكتسبة من تلقي اللقاح، غير أن الدراسة لا تدعو إلى عدم الإقبال على تلقي اللقاح.

وذكرت "فرانس برس"، أن هيئة التقييم الصحي الأمريكي قارنت تأثير لقاح كورونا وعدوى كورونا على المناعة وذلك من خلال ٦٥ دراسة مختلفة بـ١٩ دولة.

ووجد الفريق أن المناعة تبقي بقوة ٨٨٪ بعد ١٠ أشهر من اكتسابها سواء بعدوى أو بجرعتي لقاح.

وأضاف الفريق أنه حتى فيما يتعلق بالإصابة بأوميكرون شديد المقاومة بلغت قوة المناعة من العدوى الطبيعية أو باللقاحات بعد مرور ١٠ أشهر ٣٦٪ من القوة.

وأوضحت الدراسة أن تلك النتيجة لا تعني الاستغناء عن تلقي لقاحات كورونا التي أبدت فعاليتها بحماية المرضى وكبار السن من مضاعفات كورونا.