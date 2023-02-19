أفاد نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في تركيا مصطفى إيليتاش بأن نواب البرلمان قرروا تمديد تعليق عمل المجلس التشريعي حتى 28 فبراير الجاري بسبب تداعيات الزلازل المدمرة.

وكتب إيليتاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نظرا لأن معظم النواب في منطقة الزلزال، قررت أحزاب البرلمان تمديد تعليق العمل حتى 28 فبراير الجاري"، وفقا موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتم تعليق عمل البرلمان التركي في 6 فبراير الجاري. ويقوم العديد من النواب الأتراك بتنسيق تقديم المساعدات للمتضررين في الزلزال.

وكانت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، قد أكدت اليوم الأحد، أن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء اليوم.

وقدم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع "G7"، في وقت سابق اليوم الأحد، تعازيهم إلى الشعبين التركي والسوري، في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين، حسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع وتعقد اجتماعها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأشار البيان إلى أن أعضاء المجموعة تعمل مع شركائها من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية والدعم الفني للمناطق المتضررة من الزلزال.