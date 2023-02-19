يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وذكرت الهيئة - في بيان، اليوم الأحد- أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. كما متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.. ومتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية..

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 11

دمياط 17 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 20 08

السويس 19 08

العريش 18 10

رفح 17 11

رأس سدر 19 09

نخل 18 08

كاترين 18 04

الطور 22 11

طابا 21 11

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 17 10

السلوم 17 09

سيوة 19 04

رأس غارب 22 12

الغردقة 23 13

سفاجا 23 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 27 16

حلايب 25 15

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 14

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 21 07

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 28 08

الأقصر 26 07

أسوان 28 11

الوادي الجديد 24 09

أبوسمبل 25 11