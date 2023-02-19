قطع المياه عن بعض مناطق طلخا بالدقهلية غدا

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا الاثنين من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 8 من صباح اليوم التالي، عن بعض المناطق بمدينة طلخا، فيما يضعف ضخ المياه عن مدينة نبروه؛ لإجراء أعمال الصيانة بمحطة رافع صرف صحي رقم 2 بمدينة طلخا.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في هذا الشأن.

وأوضح التقرير، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه عنها تشمل طلخا القديمة وشارع صلاح سالم وشارع البازات والتعبئة وتقسيم المعلمين وشارع طلعت حرب، كما يستدعي الأمر ضعف ضغوط المياه عن مدينة نبروه.

ووجه المحافظ، تعليماته لمحمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه؛ بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.