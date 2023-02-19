جنش: أحاول نقل خبراتي مع الزمالك في البطولات الإفريقية إلى زملائي بـ فيوتشر

علق محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، على مواجهة فريقه أمام بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فيوتشر نظيره بيراميدز، اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة، من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، قال جنش:"أحاول دائمًا نقل خبراتي في المواجهات الأفريقية للاعبين، كذلك زملائي أصحاب الخبرات أيضًا نمتلك عدد كبير من المباريات الأفريقية مع نادي الزمالك والأهلي ونحاول نقل ذلك لباقي اللاعبين".

وأضاف:"الخبرات دائما ما تعطي أفضلية للفرق خاصة لو بنلعب خارج ملعبنا، أما المواجهات التي نخوضها في مصر الأمر يكون مختلف، جميع اللاعبين حافظة بعض بلغة الكرة ونحاول تنفيذ تعليمات المدير الفني".

ويتواجد فيوتشر في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد نقطة وحيدة، بفارق الأهداف فقط عن الجيش الملكي المغربي.