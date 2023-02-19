وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى تركيا لتقديم المزيد من المساعدة لمواجهة تداعيات الزلزال

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قبل قليل، إلى تركيا، لبحث كيفية تقديم واشنطن المزيد من المساعدة لأنقرة في الوقت الذي تكافح فيه آثار الزلزال المدمر الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وهز زلزال بقوة 7.8 درجة جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة في السادس من فبراير الجاري، ما أسفر عن سقوط أكثر من 45 ألف شخص وتشريد أكثر من مليون شخص إلى جانب تكلفة اقتصادية من المتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات.