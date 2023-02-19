الشرطة البريطانية تعثر على جثة امرأة فقدت منذ أسابيع

عثرت الشرطة البريطانية على جثة نيكولا بولي، وهي امرأة كانت مفقودة في بريطانيا، في قضية أثارت اهتمام البلاد لأسابيع.



وفقدت بولي، وهي أم لطفلين، في شمال غربي لندن في نهاية يناير في ظروف غامضة.



وقالت الشرطة، اليوم الأحد، إنه تم العثور على الجثة، التي لم يتم التأكد من هويتها بعد، في نهر واير بالقرب من آخر مكان شوهدت فيه المرأة (45 عاما).



وأوضحت الشرطة: "نحن نتعامل مع الوفاة حاليا على أنها غير واضحة الأسباب".



وبعد توصيل طفلتيها 9 أعوام و6 أعوام إلى المدرسة، ذهبت بولي للسير مع كلبها يوم 27 يناير الماضي، وباستخدام هاتفها، شاركت في مكالمة خاصة بالعمل.



وبعد فترة وجيزة، تم العثور على كلبها وهاتفها، إلا أنه لم يكن هناك أي أثر للمرأة.



وتعرضت الشرطة للانتقاد مؤخرا لنشرها تقريرًا أشار إلى أن بولي كانت مدمنة للكحوليات وأن مشكلاتها تزايدت مؤخرا بسبب انقطاع الطمث.



وانتقد ساسة بريطانيون هذا التقرير واعتبروه انتهاكا غير مقبول للخصوصية.