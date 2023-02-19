المخابرات الأوكرانية: الطائرات المقاتلة الروسية تتمركز على بعد 200 كلم من حدودنا

أعلنت المخابرات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن الطائرات المقاتلة التابعة لروسيا تتمركز بشكل أساسي على بعد 200 كيلومتر من حدود أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم المخابرات الدفاعية الأوكرانية أندري يوسوف -بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- إن "الروس يمكنهم استخدام الطيران لدعم القوات البرية الروسية في شرق أوكرانيا".



وأضاف يوسوف: "يمكن استخدام هذه القوات بشكل أساسي في دونباس، ويجرى الهجوم الروسي حاليا في الشرق"، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذا لخطة رئيس روسيا فلاديمير بوتين للاستيلاء على أراضي دونيتسك ولوجانسك شرقي أوكرانيا بحلول نهاية مارس المقبل.



وتوقع المتحدث باسم المخابرات الدفاعية الأوكرانية أن تفشل محاولات موسكو لغزو المناطق الشرقية من أوكرانيا سواء كانت بطائرات أو بدونها.



وأضاف: أن "روسيا لن تكون قادرة على تنفيذ هذه الخطة من أجل الدفاع عن أوكرانيا، لا نحتاج فقط إلى تعزيز دفاعاتنا الجوية بل نحتاج أيضًا إلى طائرات حربية".



ووفقا للوكالة الأوكرانية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها يشككون في أن موسكو قد حققت القدرة على الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية والاحتفاظ بها، على الرغم من تكديس المزيد من القوات الروسية.



وفي موسكو، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف- في تصريح نقلتها قناة "روسيا اليوم"- إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلقي خطابا أمام الجمعية الفيدرالية يعلن فيه نتائج العملية العسكرية الروسية.



وأضاف بيسكوف أن الكلمة ستأتي لطمأنة المواطنين الروس خاصة وأن العملية العسكرية باتت تؤثر على حياة الروس وحياة القارة بأكملها.. وأوضح أن الكلمة ستكون أمام الجمعية الفيدرالية، في 21 فبراير الجاري.



وفي التشيك.. ذكر ردايو "براغ" الدولي أن نحو 94 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا حصلوا على وظيفة في جمهورية التشيك، بنهاية شهر يناير الجاري.



وأشار الراديو إلى أنه حتى الآن حصل أكثر من 190 ألف شخص فروا من أوكرانيا إثر الحرب الروسية الأوكرانية على عمل بموجب نظام حماية التأشيرة المؤقتة الخاصة في التشيك، ومع ذلك فإنه منذ ذلك الحين، عاد العديد من الأوكرانيين إلى أوطانهم الأصلية أو تركوا وظائفهم لأسباب أخرى، وأوضحت أن سبعة من كل 10 من التأشيرات الأوكرانية التي تعمل في التشيك من النساء.