مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار في الدقهلية

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات أحد القطارات بمحافظة الدقهلية، أثناء عبوره المزلقان وتصادف مرور القطار، وجرى نقل جثمانه لمستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مديرا أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور قسم الكردي يفيد بمصرع شخص أسفل قطار، وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى "رياض مدحت المحمدي"، 33 عاما، مقيم بكفر الكردي وتوفي دهسًا أسفل عجلات القطار، وذلك في المنطقه المقابلة للشيخ موسى أثناء عبوره المزلقان.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى النصر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.