أحمد موسى عن أزمة الأرز: فيه ناس أخفته وناس تانية أكلته للمواشي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك إنتاج مصر من الأرز يزيد عن استهلاكها بحوالي 400 ألف طن.

وأضاف خلال برنامجه «على مسؤوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد: «الدولة كانت قررت من 3 شهور تحديد سعر الأرز والقرار ده انتهى بالأمس.. بعد القرار فيه ناس أخفت الأرز واحتكرته وناس تانية أكلته للمواشي».

وأشار إلى أن سعر الأرز أصبح حاليا وفق العرض والطلب وبالتالي أصبح السعر حُرا، موضحا أن كثيرين حجبوا عن السوق كميات كبيرة من الأرز في المخازن.

ولفت إلى أن الدولة ستستورد كمية كبيرة من الأرز من الخارج، ما يساهم في خفض الأسعار بشكل كبير.

وأوضح أنه لا توجد أزمة في صرف السلع التموينية في ظل توفر المخزون الاستراتيجي؛ التزاما من الدولة تجاه المواطنين.

وثمن حرص الدولة على التوسع في تدشين معارض أهلا رمضان، لكنها شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على هذه المعارض وتحديدا في محافظة الجيزة، بسبب رصده تغييرا في الأسعار عما كان سابقا.