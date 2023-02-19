جامعة العريش تنظم اليوم الرياضي «يوم في حب مصر»

نظمت جامعة العريش بشمال سيناء، يومًا رياضيًا بعنوان (يوم في حب مصر)، بحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.



وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن المشروعات القومية كان لها دور أساسي في اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطلاب والاهتمام بهم؛ لأنهم محور أساسي في بناء مصر الحديثة.



وأضاف أن المشاريع القومية وفرت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، حيث حاربت الدولة من خلالها البطالة، مشددًا على أن الجامعة دائمًا تدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، داعيًا الطلاب للاهتمام والاعتزاز بالمشاريع القومية التي تهتم بها الدولة.



وأكد أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية بالتوازي مع الدراسة والنواحي العلمية، متمنيًا لجميع الطلاب نهاية موفقة للعام الدراسي.



كما حث رئيس الجامعة، الطلاب على روح الولاء والانتماء والمشاركة في الأنشطة الطلابية، مشيدًا بجهود الطلاب المشاركين في المعسكر، وأهمية المشاركة بالعمل التطوعي وغرس روح قيم الولاء والانتماء للجامعة.



فيما طالب رئيس الجامعة، الطلاب بأن تكون لهم الأولوية في المشاركة بالأنشطة الخارجية للجامعة تقديرًا لعملهم التطوعي، مناشدهم بذل المزيد خلال الفترة القادمة.



وافتتح رئيس الجامعة، معسكر الجوالة الدائم بالجامعة وتدريب الطلاب، وتم تنفيذ جلسات عن هدف الغرض من الدورة، وعن دور واحتياجات الرواد في الكليات، وتدريب الطلاب على قواعد التدريب العملية من مهارات كشفية مختلفة مثل "الحبال، وتقاليد العلم، وتقاليد الزي الكشفي والدوري، والممارسات العملية للطلاب في جميع الأنشطة"؛ مما يحث الطلاب على جميع المشاركات وبث الروح والنشاط لديهم.