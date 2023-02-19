الفنان محمد حماقي يشارك في عزاء الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

توافد عدد من الإعلاميين والنواب والشخصيات العامة، لأداء واجب العزاء في الراحل الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، الذى وافته المنية الثلاثاء الماضى، عن عمر 80 عاما، بعد صراع مع المرض، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.



ويتلقى العزاء السفير خالد مرسى عطالله، نجل الراحل وعدد من أقاربه، وماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي.



وحضر لتأدية واجب العزاء، كل من: الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة للثقافة والسياحة والآثار والاعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، والمفكر السياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب، والفنان محمد حماقي.



كما شارك عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت مدير تحرير الأهرام.



وشارك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في العزاء، بينهم الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، ومحمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، والنائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب وحسين عيسى عضو مجلس النواب السابق، وأسامة شرشر عضو مجلس النواب السابق.



كما شارك زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وحسن جمدي رىيس النادس الأهلي الأسبق.



وكان الكاتب الصحفى مرسي عطا الله ولد عام 1943 بمحافظة الغربية، وشغل العديد من المناصب الصحفية المرموقة، حيث عمل كصحفى ورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، وكان رئيسا سابقا لنادى الزمالك عام 2005، ورئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائى، ورئيس تحرير سابق لمجلة الزمالك.