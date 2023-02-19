سمير حباشنة: يجب تجاوز الانقسام الفلسطيني والانفتاح على التحالفات الدولية الجديدة

أكد المفكر والوزير الأردني الأسبق، سمير حباشنة، ضرورة تجاوز الانقسام الفلسطيني، وذلك خلال كلمته أمام ملتقى الحوار السادس الذي تنظمه مؤسسة ياسر عرفات بالتعاون مع السفارة الفلسطينية في القاهرة.



وقال حباشنة إن أعضاء الحكومة الإسرائيلية الحالية، هم أبناء الحركة الصهيونية بوجهها الحقيقي، مشددًا على ضرورة وجود رد فعل فلسطيني حقيقي موازي لهذه الحركة.



ودعا حباشنة إلى الانفتاح بقوة على القوى والتحالفات الدولية الجديدة، مثل "بريكس" التي أظهرت تحديا للفكر الغربي.



وينعقد الملتقي تحت عنوان "الحكومة الإسرائيلية والتحديات الجديدة"، ويدير الحوار الدكتور ممدوح العبادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات.



ويشارك في الحوار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ورئيس لجنة المتابعة في الداخل المحتل 1948، محمد بركة، والدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية.



يشار إلى أن مؤسسة ياسر عرفات مستقلة وغير ربحية، تأسست عام 2007، من أجل المحافظة على تراث الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتخليد ذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة، والقيام بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.



ويضم مجلس أمناء المؤسسة شخصيات عامة ودبلوماسية وإعلامية من مختلف الدول العربية.