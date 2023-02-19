ناشدت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانين العرب والسوريين، بإنشاء مبادرة بهدف جمع التبرعات لضحايا الزلزال في سوريا، قياسا بموقف الفنانين الأتراك، وحشدهم لتبرعات بقيمة 6 مليارات دولار لصالح الهلال الأحمر التركي، قائلة: «أتمنى أن أرى موقفا مماثلا من الفنانين العرب».

وشددت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، على ضرورة أن تتجاوز التبرعات حدود المبادرات الفردية والشخصية، والبكائيات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إلى مبادرة جماعية ذات إدارة ومعالم واضحة، مقارنة بما حدث في تركيا.

وأضافت أن الشعب السوري؛ يواجه أزمة إنسانية بشعة، مؤكدة أن ما حدث في سوريا؛ كارثة عربية - ليست سورية فقط – من منطلق أن سوريا جزء هام في تشكيل الوطن العربي، مشددة على أهمية أن يتحمل الفنانون والمثقفون العرب؛ مسئوليتهم الاجتماعية إزاء أوطانهم.

واستشهدت على حديثها بنجاح العرب من قبل في مبادرات مماثلة، تمثلت في جمع تبرعات للقدس ولبنان وقضايا وطنية عديدة، وعلي الصعيد المحلي المصري في إنشاء «صندوق تحيا مصر» عقب ثورة 30 يونيو جراء الأزمة الاقتصادية.

وتابعت: «في لحظات الأوطان الصعبة؛ يظهر معدن أبنائها المؤثرين، لدينا 5 ملايين مشرد شمال سوريا، نحتاج إلى التفكير الجمعي لدعم متضرري الزلزال»، مؤكدة أن الفنانين الأتراك؛ نحجوا في اثبات أهمية دورهم، وقدرتهم على مساندتهم أوطانهم أوقات الشدة.