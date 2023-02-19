حكومة دبي: مصر تؤكد دورها الريادي في قيادة المنطقة العربية

وصفت مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى المري، مشاركة مصر- ضيف شرف النسخة العاشرة من القمة العالمية للحكومات بدبي- بالفخر الكبير- مؤكدة أن الدور الذي تؤديه مصر؛ يمثل قصة نجاح للمنطقة العربية.

وأكدت «المري» خلال تصريحات تلفزيونية على قناة «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، أن القمة العالمية للحكومات؛ جاءت تأكيدا لدور مصر الريادي في قيادة المنطقة العربية في كافة القطاعات معقبة: «شاهدت على المستوى الشخصي التغيرات الاقتصادية التي حصلت في مصر على مدار السنوات الماضية»، مشيرة إلى أن القاهرة شهدت تطورا كبيرا على صعيد الإنشاءات والبنى التحتية، وذلك في ضوء زياراتها الأخيرة إلى القاهرة.

وتابعت مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «أرى اليوم الفرصة مواتية؛ لأن تقوم مصر بالدور الرئيسي لقيادة المنطقة العربية؛ كي نستطيع من خلال علاقتنا وثيقة الصلة مع مصر؛ أن نظهر للعالم نجاحاتنا وإنجازاتنا».

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من «القمة العالمية للحكومات بدبي»؛ هو طرح المبادرات من حكومات الدول والمنظمات الدولية في سبيل خلق أفكار وتقنيات جديدة لأوجه الدعم؛ من أجل أن تصبح المنطقة العربية رائدة في خلق الأفكار والمبادرات الحكومية والاقتصادية والإعلامية.

وأضافت أن «القمة العالمية للحكومات»؛ تمثل التجمع الأكبر على صعيد القطاعات الحكومية والخاصة؛ بهدف مناقشة تطلعات الدول اتجاه المستقبل، ومواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية المستحدثة، مشيرة إلى أن نسخة العام الجاري؛ حظيت بالاهتمام على صعيد التطور التكنولوجي، قياسا بالأعوام الماضية.