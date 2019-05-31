هل ضغوط الدراسة تؤثر سلبًا على صحة طفلك؟ 5 نصائح لنظام غذائي للتعامل معه

مع بداية موسم الدراسة والانخفاض المستمر في درجات الحرارة، يمكن للطلاب الشعور بالتوتر والإرهاق والعصبية، لذلك من المهم للغاية أن يأكل الأطفال بشكل صحيح، حيث يُعد النظام الغذائي المتوازن أمرًا حيويًا للحفاظ على إجهاد الدراسة تحت السيطرة وتحسين التركيز، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعدك اتباع نظاما غذائيا جيدا في الحفاظ على الصحة العامة.

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في التعامل مع ضغوط الدراسة خلال فصل الشتاء، وذلك كما نشرها موقع هيلث شوتس.

*كيف يساعد النظام الغذائي الأطفال على التعامل مع ضغوط الدراسة؟

أظهرت الدراسات أن تناول الطعام له تأثير إيجابي على الصحة العقلية، حيث يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى تعطيل انتقال الدوبامين، مما قد يؤثر سلبًا على ذكائهم في مرحلة مبكرة، وهناك أيضا العديد من المعادن والفيتامينات التي ثبت أنها تحسن القدرة المعرفية للأطفال وتركيزهم العقلي، بما في ذلك فيتامين "هـ، والثيامين، وب والزنك، واليود".

*ينصح الخبراء بضرورة توافر بعض العناصر في النظام الغذائي للتعامل مع ضغوط الدراسة

- الكربوهيدرات

ليست كل الكربوهيدرات سيئة، لذلك تأكد من إضافة بعض الكربوهيدرات الصحية إلى نظام الأطفال الغذائي، بما في ذلك الحبوب الكاملة مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، والأرز البني، والقمح، لأنها كلها غنية بالجلوكوز.

- تناول المزيد من الخضار

الخضروات مليئة بالعديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تفيدك بأكثر من طريقة، لذلك يجب تضمين جميع أنواع الخضروات في النظام الغذائي للأطفال.

- أوميجا 3

هل تعلم أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد على تحسين صحة دماغك وتساعدك على التركيز، لذلك يجب أن يستهلك الأطفال وجبات غنية بالأوميجا 3 مرتين على الأقل في الأسبوع، وذلك لأن الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 مثل المأكولات البحرية والأسماك، حيث تمثل 8% من تكوين الدماغ.

- اللبن الرائب

اللبن الرائب هو بروبيوتيك يعزز البكتيريا الجيدة في المعدة، بينما يحفز أيضًا تدفق السيروتونين، وهو هرمون لطيف ينتج عنه إجهاد منظم، لذلك من الضروري تناول الأطعمة التي تساعد على تجنب اضطرابات المعدة والحفاظ على صحة الأمعاء.

-الحفاظ على التوازن

يمكن أن تساعد الكربوهيدرات جنبًا إلى جنب مع الأحماض الأمينية الأطفال على تحسين وعيهم وقدرتهم على الاستدلال والفهم.