التجارة الحرة والنزاعات المسلحة تهيمن على قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا

التقى القادة الأفارقة في أديس أبابا لمناقشة عدد كبير من التحديات التي تواجه القارة الافريقية، حيث حثهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على بذل المزيد لإحلال السلام في المناطق التي تعاني من الصراع، بحسب ما أورده موقع "أفريكا نيوز" الإلكتروني الاخباري اليوم الأحد.

وتهدف قمة الاتحاد الأفريقي، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الاثيوبية أمس السبت لمدة يومين،بالإضافة لمواجهة هذه القضايا إلى إطلاق معاهدة متعثرة للتجارة الحرة، بجانب معالجة قضايا القارة التي تعاني من معدلات قياسية من الجفاف في القرن الأفريقي، ومن أعمال عنف دامية في منطقة الساحل الافريقي وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتُعقد معظم جلسات قمة الاتحاد الأفريقي خلف أبواب مغلقة في مقر الاتحاد بأديس أبابا، بحضور أكثر من 30 من الرؤساء ورؤساء الوزراء.

ودعا جوتيريش إفريقيا إلى اتخاذ "إجراءات من أجل السلام"، مضيفا أن القارة التي يعيش فيها 4ر1 مليار نسمة, تواجه "اختبارات كبرى.. على كل الجبهات تقريبا".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "آليات السلام متعثرة". ومع ذلك، حث الكتلة الافريقية على "مواصلة النضال من أجل السلام".

كما تهدف القمة إلى التعجيل بتنفيذ "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي تم إطلاقها في عام 2020.