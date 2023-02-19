أكدت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء اليوم، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقدم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع "G7"، في وقت سابق اليوم الأحد، تعازيهم إلى الشعبين التركي والسوري، في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين، حسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع وتعقد اجتماعها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأشار البيان إلى أن أعضاء المجموعة تعمل مع شركائها من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية والدعم الفني للمناطق المتضررة من الزلزال.