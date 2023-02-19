الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا: اللاجئون الأوكرانيون سوف يخففون العبء عن سوق العمل لدينا

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا، بعد مرور عام من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أنها تتوقع حدوث انفراجة واضحة في سوق العمل الألماني بفضل اللاجئين الأوكرانيين.

وقال دانيل ترتسنباخ عضو مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عدد الأوكرانيات والأوكرانيين الذين تم تعيينهم في وظائف خاضعة للتأمينات الاجتماعية بألمانيا زاد على ما كان عليه قبل بدء الحرب بنحو 65 ألف شخص.

وأضاف أن هناك نحو 21 ألف أوكرانية وأوكراني يعملون في وظائف صغيرة، موضحا أنهم جميعا يسهمون في مكافحة نقص العمالة بالاقتصاد الألماني.

وقال: "سوق العمل الألماني قادر على الاستيعاب".

وتابع أنه يتوقع أن يرتفع عدد العاملين الأوكرانيين بألمانيا خلال الأسابيع والشهور القادمة بشكل واضح، عندما يكون النساء والرجال قد أتموا دورات الاندماج ودورات اللغة المهنية لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين.

وأكد ترتسنباخ، أنه اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام بصفة خاصة سوف يكون هناك عدد أكبر من خريجي هذه الدورات بمهارات لغوية جيدة.