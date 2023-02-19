لواء شبل عبد الجواد رئيس الشرطة العسكرية الأسبق ضيف نجوم على لايف

يستضيف برنامج نجوم على لايف في السادسة مساء غد الاثنين، على شاشة قناة نايل لايف اللواء محمد شبل عبد الجواد رئيس الشرطة العسكرية الأسبق، في لقاء خاص.

يتحدث عبد الجواد في اللقاء عن مشواره وأهم محطاته ونشأته ودور الأسرة في بناء شخصيته وأهداف وطموحات الطفولة، وما تحقق وألتحاقه بكلية عسكرية وتأثيرها على مدى التزامه وجديته وشخصيته وأهم إنجازاته، وأهم الجوائز والتكريمات أثناء مشواره العسكري.

كما يتناول في حديثه الصعوبات والتحديات في مشواره وكيف تغلب عليها، وكيفية التصدي للإرهاب بأنواعه سواء إرهاب فكري أو غيره.

البرنامج إعداد ولاء شعراوي وتقديم داليا أمين وإخراج شريف عبد الهادي.