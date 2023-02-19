شبيبة الساورة ينفرد مؤقتا بالمركز الثالث بالدوري الجزائري

انفرد شبيبة الساورة مؤقتا بالمركز الثالث إثر فوزه على جاره مولودية البيض 2/صفر اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 17 من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم التي شهدت خسارة وفاق سطيف أمام مضيفه أمل الأربعاء 3/1.

ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى 28 نقطة متخلفا بـفارق تسع نقاط خلف شباب بلوزداد المتصدر، ونقطتين خلف النادي الرياضي القسنطيني الوصيف، فيما توقف رصيد مولودية البيض عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل أسامة بلطرش، من ضربة جزاء، وأيمن عبد العزيز لحمري، هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 17 و49.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، زاد أمل الأربعاء من أوجاع وفاق سطيف الذي ودع قبل أيام قليلة مسابقة كأس الجزائر، وفاز عليه بنتيجة 3/1، ليرفع الفريق الأول رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد الثاني عند 26 نقطة في المركز الرابع.

سجل أحمد زاوش، ومحمد تومي، وفؤاد سراج، أهداف أمل الأربعاء في الدقائق الثانية و68 و75 على الترتيب، فيما سجل دريس شعيبي، الهدف الوحيد للوفاق في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وحقق نجم شباب مقرة فوزا مهما على ضيفه مولودية وهران بثنائية حمزة بانوح، من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وعمار العرفي في الدقيقة 66.

وبفضل هذا الفوز ارتقى نجم مقرة للمركز التاسع وفي رصيده 23 نقطة، فيما يظل مولودية وهران في المركز السابع بـ25 نقطة.