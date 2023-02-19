سفارة أوزبكستان بالقاهرة تنظم ندوة حول آفاق التعاون المشترك مع مصر

نظمت سفارة أوزبكستان بالقاهرة، أمس، مائدة مستديرة بعنوان: "مصر وأوزبكستان: آفاق التعاون المشترك"، وذلك على هامش الزيارة المرتقبة للرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف إلى مصر الشهر الجاري.

وانعقدت المائدة، التي أدارها مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير عزت سعد، بحضور لفيف من الدبلوماسيين، والباحثين الأوزبك، بالإضافة إلى باحثين مصريين مهتمين بالشأن الأوزبكي وشؤون آسيا الوسطى بشكل عام.

وافتتحت المائدة المستديرة بكلمة لكل من السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، وممثل سفارة أوزبكستان بالقاهرة.

وتضمنت الجلسة الرئيسة مجموعة من الكلمات وأوراق العمل التي سلطت الضوء على جوانب مختلفة في العلاقات المصرية الأوزبكية، قدمها مجموعة من المتحدثين على رأسهم: بابور عثمانوف نائب مدير معهد الدراسات الاستراتيجية لدى رئاسة الجمهورية الأوزبكية، والدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث بالأهرام المتخصص في شؤون آسيا الوسطى.

بالإضافة إلى عابد حكيموف مدير مركز الدراسات الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية الأوزبكية، والمستشار حمدي أبو العنين وكيل غرفة التجارة المصرية، ودانيار قربانوف مدير معهد العلاقات الدولية بوزارة الخارجية الأوزبكية، واللواء حمدي لبيب نائب رئيس مؤسسة الحوار، وشيرزاد فيضيوف مدير وحدة أفغانستان وإيران بمعهد دراسات آسيا الوسطى، والدكتورأحمد رجب رزق عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة.

وتناولت المائدة عدة محاور أهمها العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، والاقتصاد كمرتكز رئيس في علاقاتهما، بالإضافة إلى دور الثقافة في التقارب بين البلدين، وجهودهما في مكافحة التطرف والإرهاب.

وذكر المتحدثون، أن أوزبكستان تعتبر مصر شريكا مهما جدا في إفريقيا والشرق الأوسط، بسبب تاريخها الغني وموقعها الاستراتيجي، ودورها العظيم في المنطقة اقتصاديا، وجهودها في مجال السياحة، وغيرها من المجالات.

وأكدوا أن مصر تعتبر أوزبكستان شريكا مهما في آسيا الوسطى، وترتكز العلاقة بين البلدين على أساس قوي من التشابه، وتعتبر الثقافة مرتكزا رئيسا في علاقتهما التاريخية.

وأشار الخبراء إلى العديد من الرؤى المشتركة بين مصر وأوزبكستان والتي تتعلق بمكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف بكل أشكاله، موضحين أيضا أن البلدين يمضيان بخطى ثابتة نحو فتح آفاق جديدة للعلاقات بينهما.

واختتمت فعاليات المائدة المستديرة بكلمة لطف الدين خوجه، الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأوزبكية، والذي جاء على رأس وفد مصاحب إلى الرئيس شوكت ميرضيائيف خلال زيارته المرتقبة إلى القاهرة.

وقدم لطف الدين خلال كلمته كتابه حول العلاقات المصرية الأوزبكية الصادر بالتعاون بين جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية بأوزبكستان ومركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، ذاكرا أن الكتاب يرصد مسيرة ثلاثين عاما من العلاقات المصرية الأوزبكية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويقدم تحليلا للرؤى المشتركة والمتقاربة بين البلدين.