وزير خارجية الهند: الوضع العالمي الراهن يفرض تعزيز التعاون بين نيودلهي وكانبيرا

قال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت، إنه "من الضروري أن تعمل دول مثل الهند وأستراليا سويا بشكل أوثق من أجل تشكيل الاتجاه الذي يسير فيه العالم".

وقال جايشانكار، إن "الوضع العالمي يحتم على الهند وأستراليا تعزيزالتعاون بينهما "، وفقا لوكالة أنباء (برس ترست أوف إنديا) الهندية.

وقال الوزير الهندي، الذي يقوم بزيارة لأستراليا في الوقت الراهن، "أحد الأهداف الكبرى يتمثل في كيفية القضاء على المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، من خلال بناء سلاسل توريد أكثر موثوقية ومرونة، وهي بالضبط إحدى المبادرات التي شرعت فيها بالفعل الهند وأستراليا واليابان".

وعلى صعيد آخر، أكد جايشانكار، على ضرورة توخى الحذر من "الأنشطة المتطرفة" التي تستهدف الجالية الهندية في أستراليا، في أعقاب تخريب أنصار الخالستانيين (هي حركة انفصالية تسعى إلى إنشاء وطن مستقل للسيخ في منطقة البنجاب) للمعابد الهندوسية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الهندي مع نظيرته الأسترالية بيني وونج، حيث تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا.

