خيري رمضان بعد هزيمة الأهلي: إلى متى سيظل الأحمر معتمدا على حارس وحيد

استنكر الإعلامي خيري رمضان، هزيمة النادي الأهلي من نظيره الهلال السوداني، بهدف نظيف ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: «أداء ولا أوحش.. مستوى رديء»، مؤكدا أن النادي الأهلي يستحق الخسارة.

وتساءل خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء السبت: «إلى متى سيظل الأهلي معتمدا على حارس وحيد»، مجددا تساؤله: «متى يستريح الشناوي.. الحارس تشبع كورة» على حد وصفه، مؤكدا أن أخطاء حارس الأهلي على مدار المباريات الأخيرة؛ لا يقع فيها حارس بقدره.

وأدان رد فعل الحارس محمد الشناوي، تجاه استفزازات طبيب الفريق السوداني للمدافع محمد عبد المنعم، قائلا: «أنت كابتن الفريق، والأهلي مغلوب؛ أهدي اللاعب ولأ أدخل في خناقة!»، متابعا: «محمد عبد المنعم بيتخانق مع دبان وشه في كل كورة.. واعتراضات اللاعبين على قرارات الحكم في كل كورة غير منطقية».

وأضاف خيري رمضان، أن قرار احتساب الحكم لركلة الجزاء؛ كان صائبا، مشددا ضرورة أن يركز اللاعبون على لعب كرة القدم، دون الالتفات لقرارات حكم اللقاء، معقبا: «لا يوجد مجال لخلق أعذار وحجج واهية.. عيب نقول الكلام ده مع الأهلي».

ورد «رمضان» الأداء السيئ خلال أحداث المباراة؛ إلى التشكيل الخطأ الذي وضعه المدرب، إزاء الدفع بالمهاجم الجنوب إفريقي «بيرسي تاو» على حساب محمد شريف، موضحا أن عامل القوة الجسمانية ضد لاعبي؛ لم يكن في مصلحة الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى افتقاد النادي الأهلي إلى لاعب وسط، يجيد صناعة اللعب مثل «مجدي قفشة».