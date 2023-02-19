أوكرانيا تقاطع اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يومي 23 و24 فبراير الجاري

أعلنت نائبة رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للسياسة الإنسانية والمعلوماتية يفينيا كرافتشوك، مقاطعة الوفد الأوكراني لاجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب مشاركة الروس.



وقالت كرافتشوك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "لن تشارك أوكرانيا في الأحداث الرسمية للدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي ستعقد في الفترة من 23 إلى 24 فبراير في فيينا".



ولفتت إلى أن أوكرانيا لن تشارك في الأحداث الرسمية للجمعية البرلمانية، موضحا أن الوفد الأوكراني سيتوجه إلى فيينا لإجراء مفاوضات مع شركائنا حول ما يجب القيام به.



وذكرت أن الجانب النمساوي أصدر تأشيرات للوفد الروسي تضم 61 شخصًا.



وأضافت أنهم "ليسوا مجرد برلمانيين فهم مجرمي حرب، فهم مجموعة كاملة من الروس الذين سيصلون لاستخدام جلسة الجمعية البرلمانية مجرد زينة"، مضيفة أن "أوكرانيا تعمل على تنظيم احتجاجات في المنطقة القريبة من هوفبورج".