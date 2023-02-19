مانشستر يونايتد ينذر برشلونة بثلاثية أمام ليستر سيتي

كشر مانشستر يونايتد عن أنيابه، ووجه رسالة شديدة اللهجة لبرشلونة الإسباني قبل لقائهما المرتقب في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه ليستر سيتي، اليوم الأحد، في المرحلة الـ24 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقاسم كلا الفريقين الفرص الضائعة خلال الشوط الأول، غير أن يونايتد فرض هيمنته المطلقة على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي أضاع خلاله عددا كبيرا من الفرص المحققة في ظل انهيار تام في أداء لاعبي ليستر.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل ليونايتد في الدقيقة 25، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات.

وعاد راشفورد لزيارة مرمى ليستر من جديد، مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 56، ليرفع رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 14 هدفا، ويتقاسم المركز الثالث في قائمة الهدافين مع إيفان توني لاعب برينتفورد، بفارق 12 هدفا خلف النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي (المتصدر).

وأضاف جادون سانشو الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 61، محرزا رابع أهدافه في المسابقة العريقة خلال الموسم الحالي.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد ليستر سيتي، الذي تلقى خسارته الـ13 في البطولة هذا الموسم، عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة يوم الخميس المقبل، على ملعب (أولد ترافورد)، الذي استضاف لقاء اليوم، في إياب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين يوم الخميس الماضي بملعب (سبوتيفاي كامب نو)، انتهى بالتعادل 2 / 2، ليتأجل حسم التأهل بين الفريقين للقاء العودة.

بدأت المباراة بهجوم متبادل من كلا الفريقين قبل أن تشهد الدقيقة الثامنة أول فرصة حقيقية في اللقاء لليستر سيتي، حيث سدد هارفي بارنز من داخل منطقة الجزاء، لكن الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى يونايتد تصدى للكرة ببراعة لتتحول لركنية أسفرت عن ضربة رأس من هاري سوتر، ذهبت لركلة مرمى.

وقاد كيليتشي إيهيناتشو هجمة عنترية لليستر، حيث توغل بالكرة داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة اصطدمت في فيكتور ليندلوف ثم مرت بجوار القائم الأيمن لركنية لم تسفر عن شيء.

واصل ليستر هجومه المكثف على عكس المتوقع، وسدد تيتي من داخل المنطقة في الدقيقة 17 ذهبت بجوار القائم الأيمن، قبل أن يتصدى دي خيا ببراعة لضربة رأس رائعة من إيهيناتشو في الدقيقة 20، قبل أن يبعد الدفاع الكرة عن المنطقة الخطرة.

وفي ظل سيطرة ليستر الميدانية على اللقاء، تقدم مانشستر يونايتد بهدف مباغت حمل توقيع ماركوس راشفورد في الدقيقة 25.

وأرسل برونو فيرنانديش تمريرة بينية من منتصف الملعب جهة اليمين استلمها راشفورد خلف المدافعين، ثم سدد الكرة من داخل المنطقة لتمر على يمين داني وارد، حارس مرمى ليستر، وتعانق الشباك.

حاول ليستر إدراك التعادل سريعا، وسدد كيرنان ديوسبري هال من خارج المنطقة في الدقيقة 29، مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب، ليرد يونايتد بتسديدة عبر أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 32 ذهبت فوق العارضة.

بمرور الوقت، بدأ مانشستر يونايتد يفرض هيمنته على اللقاء، و مرر فيرنانديش كرة عرضية من جهة اليمين في الدقيقة 35، مرت من أمام ديوجو دالوت أمام المرمى بشكل غريب لخارج الملعب.

وحصل يونايتد على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين، في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول، سددها لوك شاو مباشرة باتجاه المرمى، لكن الكرة علت العارضة بقليل، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم كاسح من مانشستر يونايتد، الذي حاصر ليستر سيتي في منطقة جزائه، لكن دون تغيير في النتيجة.

وسدد ليساندرو مارتينيز ضربة رأس من متابعة لركلة حرة نفذت عرضية في الدقيقة 48، علت العارضة بقليل، قبل أن يسدد راشفورد كرة أخرى من على حدود المنطقة في الدقيقة 51 كان لها حارس ليستر بالمرصاد.

وترجم مانشستر يونايتد سيطرته على المباراة، بتسجيل راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 58، حيث تلقى تمريرة بينية من فريد، لينفرد على إثرها بالمرمى، ويسدد من داخل المنطقة، واضعا الكرة داخل الشباك.

واستغل يونايتد حالة الانهيار التي عانى منها ليستر عقب الهدف الثاني، ليضيف جادون سانشو الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 61.

ومن هجمة سريعة وصلت الكرة إلى سانشو، الذي تبادل الكرة مع فيرنانديش، الذي أرسل إليه تمريرة عرضية زاحفة من جهة اليمين، ليسدد اللاعب الإنجليزي مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين وارد وتهز الشباك.

وأهدر سانشو فرصة محققة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 69، حينما تلقى تمريرة بينية من فاوت فيخهورست، ليسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في فاوت فاوس، مدافع ليستر، لتصل الكرة للاعب يونايتد من جديد، لكنه أطاح بها بعيدا تماما عن المرمى.

لم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أضاع فيخهورست فرصة أخرى، حينما تابع ركلة حرة نفذها فيرنانديش بتمريرة أمامية، ليسدد ضربة رأس، مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة.

هدأ إيقاع مانشستر يونايتد في ظل اطمئنان نجومه على تحقيق الانتصار، لاسيما بعدما استبدل الهولندي إريك تين هاج، مدرب الفريق، راشفورد ولوك شاو وفريد من أجل إراحتهم لمواجهة برشلونة المنتظرة.

حاول ليستر سيتي الهجوم على استحياء في محاولة لتقليص الفارق، بينما عاد مان يونايتد للهجوم من جديد لتعزيز التقدم، ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بانتصار مستحق لمانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.