مؤسسة ياسر عرفات تعقد ملتقى الحوار السادس في القاهرة

انطلقت منذ قليل فاعليات ملتقى الحوار السادس، الذي تنظمه مؤسسة ياسر عرفات بالتعاون مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة، تحت عنوان "الحكومة الإسرائيلية والتحديات الجديدة"، ويدير الحوار الدكتور ممدوح العبادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات.



ويتحدث في الحوار كل من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، ورئيس لجنة المتابعة في الداخل المحتل 1948، محمد بركة، والمفكر والوزير الأردني الأسبق، سمير حباشنة، ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سمير غطاس.



يشار إلى أن مؤسسة ياسر عرفات هي مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست عام 2007، من أجل المحافظة على تراث الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتخليد ذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة، والقيام بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.



ويضم مجلس أمناء المؤسسة -بحسب موقعها الإلكتروني- شخصيات عامة ودبلوماسية وإعلامية من مختلف الدول العربية.