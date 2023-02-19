قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأعلاف، منوهًا أنه بالرغم من وصول طن الذرة بالميناء بـ10 آلاف جنيهًا ولكن الأسعار ارتفعت لتصل إلى 16الف و800 جنيه للطن الواحد؛ بينما وصل سعر طن الصويا لـ 30 ألف جنيه.

واضاف "السيد" خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، أن أرتفاع أسعار الأعلاف السبب الرئيسي وراء أزمة الدواجن في مصر، مؤكدًا أن الأزمة ستسمر من 6 إلى 8 شهور.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه كان يجب على الحكومة عند الإفراج عن الأعلاف بالميناء أن تقوم بنشرها في الجرائد الرسمية؛ وتتبعها منذ خروجها من الميناء حتى وصولها للمستهلك.

وأكد أن أسعار الأعلاف تشهد حالة من الانفلات وتلاعب بالأسعار من قبل المنتجين، مستكملا: "مش معنى أني خسرت إني أموت الشعب؛ يجب على الحكومة أن تتدخل لوضع تكلفة الإنتاج مع هامش الربح".

وأستطرد: "هيكل الفراخ وصل 50 جنيهًا، والمواطن مش لاقي ياكل".

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن تطبيق آليات العرض والطلب لا تصلح لإدارة السوق في ظل وجود أزمة.