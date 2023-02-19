وزيرة خارجية بلجيكا: السياسات القمعية في أفغانستان تهدد مستقبل البلاد

قالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، إن السياسات القمعية للنظام الأفغاني المؤقت، تهدد مستقبل أفغانستان، لاسيما، مستقبل النساء والفتيات.

وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2023، أوضحت وزيرة الخارجية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بلادها ملتزمة بشكل كامل بدعم شعب أفغانستان، في جميع الظروف، طبقا لما ذكرته وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأشارت إلى التنسيق المشترك للمجتمع الدولي واللاعبين الإقليميين في قضايا تتعلق بأفغانستان، التي تمزقها الحرب.

وخلال حديثها على مائدة مستديرة، في مؤتمر ميونخ للأمن، أضافت وزيرة خارجية بلجيكا، أن الوضع الأمني المتقلب هو حقيقة في أفغانستان ويتعين بذل جهود لإيجاد تسوية لهذا التحدي الخطير، الذي يشكل تهديدات لأمن هذا البلد وجيرانه وغيرهم.

وبحث المشاركون في مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2023، قضية أفغانستان مع تأكيد خاص على الوضع الإنساني والاقتصادي المزري في البلاد.

كما ناقش الاجتماع أيضا الوضع الأمني المتدهور والتهديد المتزايد للإرهاب في هذا البلد.