الاتحاد الأوروبي: 30 ألف جندي أوكراني سيحصلون على تدريب كامل بنهاية العام

قال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن حروب المستقبل ستكون مختلفة وعلينا الاستعداد لذلك، مشيرًا إلى أن الغرب عليه زيادة وتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا.



وأضاف بوريل، في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، ونقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 30 ألف جندي أوكراني سيحصلون على تدريب كامل بنهاية العام، مضيفًا أنه يجب الدفاع على القيم الكونية وليس فقط على القيم الجيدة، خصوصًا عندما يتعرض بلد جار للغزو.



وأشار إلى أن على المجتمع الدولي وخاصة الأوروبي، تبني إجراءات جيوسياسية، للدفاع كدول عن قيم الأمم المتحدة بشكل كامل ومتكامل هذا هو التحدي الأكبر، لذلك يجب أن تزيد تسريع وتيرة الإمدادات لدعم أوكرانيا، والعمل مع الشركاء في الجنوب، حتى نشاركهم في كل هذه الردود للمجتمع الدولي.